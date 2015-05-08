В Керчи 29 октября пройдет открытый Чемпионат города по пауэрлифтингу, жиму лежа и "Русскому жиму". Об этом Керчь.ФМ сообщили организаторы мероприятия. Вход свободный.

Он начнется в 10.00 на базе Спортклуба "Кентавр". В нем будут участвовать клубы Воспоро, Кентавр, Босфорский, Богатырь, Атлетический зал КМТК около 30 спортсменов из Керчи и один спортсмен из Феодосии.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Состоит из трех упражнений присед, жим лежа, тяга спортсмен с лучшей сумой трех упражнений в своей весовой категории становится победителем.

ЖИМ ЛЕЖА

Отдельное упражнение пауэрлифтинга победитель определяется также как и в пауэрлифтинге

РУССКИЙ ЖИМ

Силовой вид спорта, где главной задачей является поднятие фиксированного веса штанги на максимальное количество раз.

ARMLIFTING (СИЛА ХВАТА)

Соревнования на силу хвата, а именно необходимо поднять и зафиксировать максимальный вес за неудобную вращающуюся ручку - Rolling Thunder. Данное упражнение сложно тем, что при поднятии веса вся нагрузка ложится на кисть и предплечье.

Место проведения

Спортклуба "Кентавр" находится по адресу Архитектурная 8-а ост. Стадион

Все вопросы по телефону +79788865300 главный судья Иванов Александр