Совет министров Крыма распорядился заключить контракт на строительство трассы «Таврида» с компанией «ВАД». Соответствующий документ размещён на пресс-службе Совмина Крыма, - передает Керчь.ФМ
«Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» заключить государственный контракт с акционерным обществом «ВАД» на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», – говорится в документе.
Напомним, под Керчью со строительства «Тавриды» угнали экскаватор
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