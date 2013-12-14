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5 Новости » Общество В категориях:

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Совмин Крыма подпишет контракт на строительство «Тавриды» с компанией «ВАД»

Совет министров Крыма распорядился заключить контракт на строительство трассы «Таврида» с компанией «ВАД». Соответствующий документ размещён на пресс-службе Совмина Крыма, - передает Керчь.ФМ «Государственному казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» заключить государственный контракт с акционерным обществом «ВАД» на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)», – говорится в документе. Напомним, под Керчью со строительства «Тавриды» угнали экскаватор

Служба новостей Керчь.ФМ

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