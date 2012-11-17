В Керчи 26 октября прошла 80 сессия горсовета, - передает Керчь.ФМ.

В ходе сессии приняли ряд решений. Одним из таких решений депутаты коснулись вопроса о согласовании заявки о включении территории муниципального образования Керчь в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Ранее, в Керчи решили пока не вводить курортный сбор

На заседании депутаты согласовали заявку на включение. Данный нормативный акт, который приняли на сессии городского совета не является окончательным. Он не регламентирует ни сумму сбора, ни формулу начисления этого сбора.

«Мы сегодня выносим и принимаем всего на всего заявку на участие в эксперименте. Мы понимаем, что находимся на территории Республики Крым и в рамках действующего законодательства, мы эту заявку утверждаем. В этой заявке обозначен размер курортного сбора на уровне 0 рублей за проживание и предлагаемая дата начала эксперимента это 1 мая 2018 года», - подчеркнул глава муниципального образования Николай Гусаков.

Докладчик Иногородская отметила, что если Керчь введет курортный сбор, то в бюджет можно было бы получить 1 600 000 рублей. Однако, из той суммы нужно вычесть льготников, которые приезжают в Керчь, а это минус 600 000 рублей.

Напомним, только в шести крымских муниципалитетах хотят экспериментировать с курортным сбором.