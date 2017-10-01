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В Керчи меняется номер «горячей линии» по вопросам пенсионного обеспечения

В Керчи с 1 ноября меняется номер «горячей» линии по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда Крыма, - передает Керчь.ФМ Теперь керчане по данному вопросу могут обращаться по телефону (36561) 7-84-40.

Служба новостей Керчь.ФМ

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