В Керчи с 1 ноября меняется номер «горячей» линии по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда Крыма, - передает Керчь.ФМ
Теперь керчане по данному вопросу могут обращаться по телефону (36561) 7-84-40.
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В Керчи с 1 ноября меняется номер «горячей» линии по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда Крыма, - передает Керчь.ФМ
Теперь керчане по данному вопросу могут обращаться по телефону (36561) 7-84-40.