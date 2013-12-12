Бюджет Республики Крым уже получил более 100 млн рублей от транспортного налога. Об этом Крыминформу на коллегии министерства финансов Крыма сообщила глава минфина республики Ирина Кивико, - передает Керчь.ФМ

«Транспортного налога на 1 октября поступило уже 100 млн рублей. Выполнение годового плана 36%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 59,5 млн рублей – в 2,5 раза», – сообщила Кивико и добавила, что транспортный налог необходимо уплатить до 1 декабря.

Напомним, в Крыму хотят повысить транспортный налог.