Матчи второго тура чемпионата Республики Крым по баскетболу сезона-2017/2018 среди мужских и первенства среди юношеских команд состоятся 28 и 29 октября. Игры пройдут в Симферополе, на базе третьего корпуса Медицинской академии Крымского федерального университета. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Второй тур – возможность для тех, кто на старте победил, подтвердить свой успех, а для тех, кто потерпел неудачу, – реабилитироваться, – рассказали Крыминформу в пресс-службе Федерации баскетбола РК. – Поэтому каждый поединок будет по-своему интересным. Приглашаем всех любителей баскетбола! Вход свободный!»

Программу субботы откроет встреча юношеского первенства для участников 2003-2004 годов рождения – в 9.30 сыграют спортивная школа №2 (Симферополь) и Красногвардейская спортивная школа.

В 11.00 на паркет выйдут симферопольские участники второй по рангу мужской группы (дивизиона «Б») – юношеская сборная Крыма и Красногвардейская СШ.

После этого запланированы ещё два противостояния в юношеском соревновании. В 12.30 сильнейшего будут определять СШ №1 (Евпатория) и ДЮКФП (Керчь), а в 14.00 – ДЮЦФП (Ялта) и «Океан-2004» (Керчь).

Затем будут проведены два матча в сильнейшей мужской группе (дивизионе «А»). В 15.30 действующий чемпион – ялтинская «Волна» – сразится с симферопольской «Молнией», а в 17.00 перенесённый поединок пятого тура сыграют столичные «Скилур» и «Искра».

В воскресенье пройдут шесть встреч в мужском дивизионе «Б». В 9.30 начнётся соперничество «Гвардеец» (Гвардейское, Симферопольский район) – «Скифы» (Симферополь), в 11.00 – АГРО-АБиП (Симферопольский район) – «Южные медведи» (Симферополь), в 12.30 – «Лесогор» (Алушта) – «Черномор» (Феодосия), в 14.00 – СШ №2 (2002) – «Океан» (Керчь), в 15.30 – СШ №2 (2003-2004) – СШ №2 (1999), а в 17.00 – «Ветераны» (Симферополь) – «Титаны» (Симферополь).