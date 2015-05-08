Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр занятости населения» с начала года помогло трудоустроиться 1 413 людям с ограниченными физическими возможностями. Это почти в четыре раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил Крыминформу директор Центра занятости Сергей Бродовский, - передает Керчь.ФМ

«В этом году с нашей помощью уже трудоустроено 1 413 человек из числа лиц с ограниченными физическими возможностями. Уровень трудоустройства здесь у нас составил 82%. Для сравнения я приведу только одну цифру – за весь прошлый год мы трудоустроили только 370 человек с инвалидностью. У нас четко работает закон, который обязывает предприятия квотировать места работы для инвалидов, налажено взаимодействие с медико-социальной экспертизой», – уточнил Бродовский.

По его словам, общий уровень трудоустройства по Крыму составляет 67%. Более того, уровень безработицы в Крыму составляет всего 0,4%.