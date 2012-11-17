Модернизацию сети мобильной связи в Крыму планируют завершить к концу года. Уже заменено более 90% оборудования. Об этом РИА Крым рассказал замминистра внутренней политики, информации и связи РК Максим Яковлев, - передает Керчь.ФМ

«Из-за санкций пришлось отказаться от достаточно большого количества оборудования. Поскольку обновить его было невозможно, операторы модернизировали и заменяли технику на более новую. Этот процесс идет постоянно, и, насколько я понимаю, текущий год — последний по замене устаревшего оборудования», — сказал он.

При этом замминистра признал, что в Крыму еще много районов с плохим качеством мобильной связи.

«Тут возникают вопросы бизнес-необходимости, потому что для операторов возведение новой базовой станции достаточно затратно. На что-то операторы готовы и идут, но на некоторые затраты они пойти не могут. Нужны другие решения. Сейчас мы с ними совместно разрабатываем и согласовываем варианты», — сообщил Яковлев и добавил, что в следующем году ведомство определит все зоны с проблемами покрытия.

По данным заместителя профильного министра, в настоящий момент в Крыму работают три оператора мобильной связи: один государственный – «Крымтелеком», который представлен в крупных городах и работает в стандартах связи 2G и 3G, и два коммерческих оператора: «Winmobile» и «Волна- mobile», имеющие схожее покрытие. Они представляют сеть второго, третьего и четвертого поколений.

Напомним, требование ФАС об отмене роуминга в России не распространяется на Крым. Также, глава Крыма надеется, что роуминг для полуострова отменят до конца года