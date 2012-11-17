Модернизацию сети мобильной связи в Крыму планируют завершить к концу года. Уже заменено более 90% оборудования. Об этом РИА Крым рассказал замминистра внутренней политики, информации и связи РК Максим Яковлев, - передает Керчь.ФМ
При этом замминистра признал, что в Крыму еще много районов с плохим качеством мобильной связи.
По данным заместителя профильного министра, в настоящий момент в Крыму работают три оператора мобильной связи: один государственный – «Крымтелеком», который представлен в крупных городах и работает в стандартах связи 2G и 3G, и два коммерческих оператора: «Winmobile» и «Волна- mobile», имеющие схожее покрытие. Они представляют сеть второго, третьего и четвертого поколений.
Напомним, требование ФАС об отмене роуминга в России не распространяется на Крым. Также, глава Крыма надеется, что роуминг для полуострова отменят до конца года
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