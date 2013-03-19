В Керчи 26 октября прошла 80 сессия горсовета, - передает Керчь. ФМ.

В ходе сессии приняли ряд решений. Также своими голосами депутаты приняли решение об установке мемориальной доски в память об участии завода им. Войкова в Великой Отечественной войне.

Планируют установить доску для увековечивания памяти в сквере ГУП РК «Керченский металлургический завод», по адресу ул. Веры Белик, д. 12.

Согласно решению расходы по изготовлению, установке, содержанию и торжественному открытию мемориальной доски произвести за счет Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Керченский металлургический завод».