В редакцию Керчь.ФМ написали жители Третьего Самоcтроя и рассказали, что недавно на их улице произошел праздник – по всей улице установили фонари, которые керчане очень долго добивались. Люди неоднократно писали в СМИ и разные инстанции. Затем в сентябре керчанам и сообщили, что из-за отсутствия средств в поселке Третий Самострой организация уличного освещения не возможна. По всей видимости, средства все же нашлись.

«И теперь, когда день стал коротким и темнеет рано, людям не страшно будет возвращаться домой с работы», - написали керчане.

Керчане просят также убрать мусор и установить контейнеры. Месяц назад администрация города дала распоряжение «ЖилсервисКерчь» установить контейнеры. Но на месте их до сих пор нет.

«Дорог нет, как и не было. А мусор похоже и совсем очень редко стали убирать. Хотя уже пару месяцев назад на запрос в Администрацию нашего города обратно пришёл ответ, что управляющей компании поставлена задача поставить контейнеры и решить эту проблему. На фото видно, как "поставили контейнеры" и как выглядит одна из площадок для сбора мусора по ул. Болотникова. Мусор сваливается в кучу, которая подолгу не убирается, разлетается по округе. Прохожим мимо приходится топать прямо по отходам. Вот как-то так. Изменится ли когда-нибудь такое положение вещей к лучшему? Хочется видеть наш город ухоженным, чистым. Даже вот такие окраины», - рассказали люди.