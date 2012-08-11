В Крыму 28, 29 и 30 октября ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, днем 28 октября сильные, местами очень сильные дожди; днем 29 и в течении суток 30 октября очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с; 30 октября сильные, местами очень сильные дожди

Это связано с прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона.

Ведомство просит соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре:

- окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.