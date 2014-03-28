В Керчи 26 октября рабочая группа провела очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города – по ул. Сморжевского, ул. Войкова, ул. Генерала Петрова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведенных мероприятий специалисты составили 2 протокола об административных правонарушениях, сотрудники налоговой службы составили 1 протокол и сотрудниками отдела ветеринарного надзора и контроля составила 2 протокола.

Кроме того, рабочая группа сняла с реализации 20 кг хамсы.

Напомним, вчера у стихийщиков забрали 8 кг рыбы.