Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитана плавкрана «АСПТР-1» и капитана буксира «Меркурий», - передает Керчь.ФМ.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 12 октября 2016 года в результате нарушения обвиняемыми правил безопасности движения и эксплуатации буксировки плавкрана, судно затонуло. При проведении спасательных работ удалось спасти только 5 человек экипажа, местонахождение еще 3 человек до настоящего времени не установлено.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемых к совершению преступления. По сообщению ведомства проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 50 человек, назначено и проведено более 5 экспертиз, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, плавкран, эксплуатировавшийся Азово-Черноморским филиалом Морспасслужбы Росморречфлота (Новороссийск), затонул в 4 км от берега в районе поселка Ливадия (Большая Ялта) 12 октября в 3.02. Названа причина затопления плавучего крана у берегов Крыма в октябре