Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», — ответила Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге на вопрос, планирует ли посетить Крым и вести там агитацию.

Напомним, в Крыму Собчак уже нашла более 60 волонтеров для своей избирательной кампании