Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Россельхознадзор в январе 2014 года, после того как в Прибалтике обнаружили африканскую чуму свиней, запретил поставки продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили в ВТО запрос с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.