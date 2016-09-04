Десятки тысяч туристов и жителей Крыма, путешествующих горными дорогами Южнобережья, в любой момент могут стать жертвами камнепадов. Такие выводы следуют из результатов исследований предприятия «Крымспецгеология», пишет КИА, - передает Керчь.ФМ.

Спусковым крючком может стать нетипично суровая для Крыма зима с большим количеством осадков. Результаты обследования Лименского хребта в районе Симеиза, проведённые «Крымспецгеологией», показывают, что горный массив начал разрушаться. Из-за этого возникла высокая вероятность крупных обвалов.

Сейчас Крым переживает очередной пиковый период оползневой активности, который происходит каждые 13-16 лет. Но, как утверждают специалисты, именно на зиму 2017/18 годов придётся максимально неблагоприятное сочетание природных факторов. В южной горной части Крыма – от мыса Лукулл до Феодосии – насчитывается около 1500 оползневых участков, которые ждут своего часа. 250 оползневых и камнеобвальных участков прямо сейчас разрушают автомобильные дороги ЮБК.

По данным Службы автомобильных дорог Республики Крым, распространённых СМИ, непосредственно по телу оползней проходит 37,2 км трасс Симферополь – Ялта и Ялта – Севастополь. При этом 70% всех оползней пришли в активное состояние.

Также специалисты НПП «Крымспецгеология» обследовали сам Лименский хребет, а также район Симеиза и Лименскую долину. Геологи обнаружили здесь так называемые зеркала скольжения. Крупные сейсмические обвалы (до 200 кубометров) уже произошли на западном склоне горы Кошки, на приморском склоне Лименского хребта. Но, по словам главного специалиста отдела инженерно-геофизических изысканий «Крымспецгеологии» Алексея Сайганова, считать эти обвалы и камнепады единичными было бы слишком оптимистично. Скорее это маркёры, которые свидетельствуют о нарастании опасности в целом. На Лименском хребте, протянувшемся от яйлы до моря, уже видны следы повреждений.

По мнению экспертов, сложная обстановка требует комплекса работ с применением современных технологий инженерной защиты склонов. В противном случае Крым в любой момент может попасть в сводки новостей из-за разрушения автомобильных дорог камнепадами.

До конца 2017 года спецслужбы РК должны установить временные камнеулавливающие барьеры на трассах Ялта – Севастополь, Ливадия – Симеиз и Симферополь – Алушта – Ялта в направлении границы с Украиной. На эти цели уже выделили 5 млн рублей. Подрядчик должен смонтировать 639 метров барьеров, выполнить оборку 7880 кв. метров горных склонов и убрать с них 308 тонн булыжников и камней. Но, к сожалению, этот объём работ в масштабах крымских проблем – минимальный.

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, за три года на строительство и реконструкцию автодорог будет направлено 25,5 млрд рублей. Но до сих пор остаётся открытым вопрос, будет ли направлена часть этих средств на противокамнепадную инженерную защиту склонов. По подсчётам того же «Крымавтодора», только противооползневая защита автодорог обойдётся республике в 19 млрд рублей.