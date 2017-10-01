В преддверии осенних каникул сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району совместно с ребятами из Школы журналистики Центра детского творчества организовали профилактическую акцию «Пешеход – на переход!». Ребята под руководством инспектора ГИБДД вышли на пешеходный переход одной из оживленных улиц поселка Ленино, чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Они призвали всех пешеходов переходить проезжую часть строго в определенных местах. Главный акцент мероприятия сделали на использование в темное время суток и пасмурную погоду световозвращающих элементов в одежде пеших участников дорожного движения.

Ребята также обратились к водителям с призывом всегда уступать дорогу пешеходам, которые уже вышли на «зебру» и быть внимательными к малышам, которые нередко забывают о безопасности во время школьных каникул.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств или правильно оценить расстояние до приближающихся автомобилей, а также их скорость. Переходя дорогу, пешеход должен убедиться, что все водители его видят и пропускают.

«От соблюдения Правил дорожного движения зависит здоровье и жизнь человека, даже если он об этом забыл или решил рискнуть, перебежав дорогу вне специально отведенных для этого мест», - сообщает ведомство.