Сегодня утром переправа останавливала движение паромов из-за шторма. Около 10 часов движение было возобновлено. Об этом сообщает «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ.
Также, Дирекция попросила воздержаться от прибытия на переправу 30 и 31 октября.
«Ночью с 30 на 31 октября ожидается усиление скорости ветра. Большая вероятность полной остановки движения судов. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период.
Оперативную информацию можно получить по телефону горячей линии 89892994260», - напоминает Дирекция.