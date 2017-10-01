Сегодня утром переправа останавливала движение паромов из-за шторма. Около 10 часов движение было возобновлено. Об этом сообщает «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ.

Также, Дирекция попросила воздержаться от прибытия на переправу 30 и 31 октября.