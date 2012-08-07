Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило сразу несколько аукционов на заключение контракта на выполнение работ по посадке деревьев (включая полив, уход) на сумму 500 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

В данную сумму входит поставка саженцев неплодовых деревьев:

- платан (600 шт);

- платоновидный клен (600 шт);

- самшит (150 шт);

- туя западная (150 шт).

Также сообщается, что в стоимость входит посадка саженцев, укрепление саженцев подвязкой к деревянными распорками-колышками и укрытие саженцев на зимний период материалом типа геотекстиль.

Полив должны осуществлять в течении двух месяцев с периодичностью раз в неделю в количестве 20л/саженец

Работы должны выполнить в течение 30 тридцати календарных дней с момента заключения контракта.