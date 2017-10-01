Подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – вынужден корректировать планы в связи с обнаружением археологами каменного моста времен Екатерины II. Соответствующая информация содержится в ответе компании на информационный запрос Крыминформа, - передает Керчь.ФМ
При этом непосредственно трасса «Таврида» не затронет обнаруженный мост.
В зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму археологи обнаружили каменный мост. Объект находится на территории Белогорского района. По предположению специалистов, сооружение могло быть построено в конце XVIII века в связи с визитом на полуостров Екатерины II. По словам заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслава Зарубина, объект внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Мост может стать достопримечательностью Крыма