Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет правила кругового движения, соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать. По словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.

«Сейчас схемы очень разные в регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — добавил глава правительства.

В МВД отмечали, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Игорь Шувалов поручил приблизить Правила дорожного движения к общеевропейским стандартам. Одним из таких изменений должны стать новые правила проезда перекрестков с круговым движением.

Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.