Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое изменяет правила кругового движения, соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать. По словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.
В МВД отмечали, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Игорь Шувалов поручил приблизить Правила дорожного движения к общеевропейским стандартам. Одним из таких изменений должны стать новые правила проезда перекрестков с круговым движением.
Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.
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