В Керчи 24 октября по ул. 51 Армии, в районе д. 5/111, уполномоченный орган администрации Керчи осуществил демонтаж неправомерно размещенных нестационарных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передаёт Керчь.ФМ.

В результате были демонтированы:

1.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, без государственного номера.

2.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, государственный номер: АК 3935 СI

3.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, государственный номер: 083-52 КР

4.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, желтого цвета, государственный номер: АК 1463 ВЕ

5.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, бежевого цвета, государственный номер: А 231 ЕМ

6.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ИЖ 2715, синего цвета, государственный номер: АК 0163СН

7.​ Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗЕЛЬ, темно - вишневая, без государственного номера.

8.​ Прицеп без колес.

Также, 25 октября по ул. Цибизова, в районе д. № 10 был демонтирован металлический ларек.

«Демонтированные (снесенные) нестационарные объекты и имущество, находящееся внутри него, выдаются владельцу объекта (уполномоченному представителю) после письменного обращения в Администрацию города Керчи и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, об оплате всех расходов, связанных с демонтажем (сносом), транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта в первоначальное состояние», - отметили в пресс-службе.

В случае если владелец демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратился за получением указанного имущества в Уполномоченный орган в течение двух месяцев с момента демонтажа (сноса) объекта, имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.