В Керчи 24 октября по ул. 51 Армии, в районе д. 5/111, уполномоченный орган администрации Керчи осуществил демонтаж неправомерно размещенных нестационарных объектов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передаёт Керчь.ФМ.
В результате были демонтированы:
1. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, без государственного номера.
2. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, государственный номер: АК 3935 СI
3. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, белого цвета, государственный номер: 083-52 КР
4. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, желтого цвета, государственный номер: АК 1463 ВЕ
5. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗ 24 Волга, бежевого цвета, государственный номер: А 231 ЕМ
6. Разукомплектованное автотранспортное средство – ИЖ 2715, синего цвета, государственный номер: АК 0163СН
7. Разукомплектованное автотранспортное средство – ГАЗЕЛЬ, темно - вишневая, без государственного номера.
8. Прицеп без колес.
Также, 25 октября по ул. Цибизова, в районе д. № 10 был демонтирован металлический ларек.
В случае если владелец демонтированного (снесенного) нестационарного объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратился за получением указанного имущества в Уполномоченный орган в течение двух месяцев с момента демонтажа (сноса) объекта, имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.