Керченские спасатели выбрали победителей конкурса «Гражданская оборона глазами детей», который в рамках Месячника ГО проходит во всех городах и районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Подрастающее поколение с помощью рисунка демонстрирует свои знания в этой области и соревнуется за выход в финал», - пишет ведомство.

Так, накануне на базе 15-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым состоялось торжественное награждение победителей городского этапа. Ими стали:

- в младшей категории (1-4 классы) - Романова Арина (2-А Гимназия № 2 им. В.Г Короленко, 8 лет), Трифонова Дарья (3-А ОШ № 26, 9 лет), Антипчук Анна (4-Б ОШ № 11, 10 лет);

- в средней категории (5-8 класс) – Вечерова Виктория (6-А ОШ № 12, 11 лет), Гайфулина Лариса (8-А ОШ №25, 14 лет), Осадчий Павел (8-Б ОШ №26, 13 лет);

- в старшей категории (9-11 класс) – Чёрная Ульяна (9-А Школа - Морской технологический лицей, 14 лет), Москаленко Наталья (10 класс ОШ № 9, 15 лет), Гук Алина (11 класс ОШ № 5, 16 лет).

Школьникам вручили почетные грамоты, а также пригласили ребят и их родителей на персональную экскурсию по пожарно-спасательной части, где для победителей творческого конкурса керченские огнеборцы приготовили настоящий праздник безопасности.

«Ребятам рассказали все технические возможности и уникальное оснащение, которое используется в ликвидации любого рода чрезвычайного происшествия. Дети внимательно разглядывали специализированное оборудование, и много интересовались о предназначении того или иного инструмента».

Мальчишкам и девчонкам предоставили возможность примерить настоящую боевую одежду спасателей МЧС России и ощутить себя настоящими огнеборцами, которые готовы на любые подвиги. Ведь именно такие «погружения» в мир спасателей и огнеборцев позволяют детям ближе познакомиться с профессией.

«Но настоящим сюрпризом стало показательное выступление пожарных, во время которого они продемонстрировали боевое развертывание и спасение человека с верхнего этажа учебной башни. Несмотря на то, что опасность была условная, спасатели МЧС России работали четко и быстро, как и во время настоящей спасательной операции».

Используя специальное оборудование для защиты органов дыхания в дыму, профессионалы своего дела провели показательную эвакуацию пострадавшей, которую сыграла одна из победительниц конкурса. Ребята с восторгом наблюдали за действиями спасателей и в завершении операции дружно аплодировали.