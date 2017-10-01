Газопровод к строящимся Симферопольской и Севастопольской ТЭС может быть введен в эксплуатацию до марта 2018 года. Об этом Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ.

«Мы уже в плановом режиме, в режиме пусконаладочных работ готовы практически подать газ на Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС. Нам необходимо теперь оформить документацию, изменение в части Ростехнадзора. Я думаю, что в марте, может, даже раньше, однозначно будет газопровод введен в эксплуатацию. Сейчас готовы подать газ в режиме пусконаладочных работ», – сказал он.

Белик напомнил, что строительством ТЭС занимается компания «Технопромэкспорт» под эгидой федерального минэнерго, а газопроводами – «Черноморнефтегаз». По словам министра, работы идут в плановом режиме.

Напомним, Крым обещают полностью газифицировать к 2022 году