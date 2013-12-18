Керченская транспортная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба и смерть двух лиц), - передает Керчь.ФМ.

Как установлено в ходе предварительного следствия, 10 июня 2017 года примерно в 17 часов 46 минут керчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя маломерным судном с небезопасной скоростью, при выборе которой им не были учтены маневренные возможности судна, в акватории Черного моря, на расстоянии 150-200 метров от набережной г. Керчи, совершил столкновение маломерного судна с яхтой.

В результате столкновения яхта получила значительные повреждения, находившиеся на судах две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, одна пассажирка получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, 6 пассажирам причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, В Керчи, вечером 10 июня, в акватории Черного моря при подходе маломерного судна «Соларис» к набережной произошло столкновение с промысловым катером «Стелс-007». В результате столкновения на судне «Соларис» две женщины скончались. . Тела погибших при столкновении катера и яхты до ночи находились на набережной Керчи. Из-за аварии катера с яхтой беременная женщина потеряла ребенка