В Керчи прошла встреча главы администрации города с предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на центральном рынке. Перед этим глава администрации города Сергей Бороздин рассмотрел информацию и предложения субъектов хозяйствования с представителями администрации дирекции по регулированию сферы потребительских услуг и руководством керченского отделения общественной организации "Новая формация".

После достигнутые решения обсудили уже совместно с предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Субъектов хозяйствования, у которых в аренде находятся объекты недвижимости, на центральном рынке - 85 из 2000 предпринимателей.

«Тем, у кого есть какие-то волнения по поводу аукциона, было предложено рассмотреть возможность перевода объектов недвижимости в торговые места», - пишет ведомство.

В таком случае не нужно проходить процедуру аукциона. Однако у торговых мест четко определена сумма аренды за квадратный метр.

Также Сергей Бороздин озвучил, что было принято решение о реструктуризации задолженности по пене, которая образовалась до 1 ноября на 6 месяцев равными частями. Ту пеню, которая будет накапливаться после установленной даты, необходимо будет погасить в полном объеме.

«Будем ходатайствовать и о пересмотре ставки пени в 1% перед Советом министров РК. Также общественная организация "Новая формация" и объединение предпринимателей Керчи помогут провести информирование субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на территории центрального рыка, чтобы у них сложилось полное понимание ситуации", - добавил Сергей Бороздин.

Напомним, Администрация Керчи вступилась за предпринимателей с центрального рынка