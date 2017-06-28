В Керчи прошла встреча главы администрации города с предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на центральном рынке. Перед этим глава администрации города Сергей Бороздин рассмотрел информацию и предложения субъектов хозяйствования с представителями администрации дирекции по регулированию сферы потребительских услуг и руководством керченского отделения общественной организации "Новая формация".
После достигнутые решения обсудили уже совместно с предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Субъектов хозяйствования, у которых в аренде находятся объекты недвижимости, на центральном рынке - 85 из 2000 предпринимателей.
В таком случае не нужно проходить процедуру аукциона. Однако у торговых мест четко определена сумма аренды за квадратный метр.
Также Сергей Бороздин озвучил, что было принято решение о реструктуризации задолженности по пене, которая образовалась до 1 ноября на 6 месяцев равными частями. Ту пеню, которая будет накапливаться после установленной даты, необходимо будет погасить в полном объеме.
Напомним, Администрация Керчи вступилась за предпринимателей с центрального рынка