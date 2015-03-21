Дефицит специалистов в учреждениях здравоохранения Республики Крым на сегодняшний день составляет 900 человек. Об этом РИА Крым рассказал глава Минздрава РК Александр Голенко, - передает Керчь.ФМ.

«Дефицит с врачами острый – около 900 докторов не хватает нашим медицинским организациям государственной формы собственности», – сообщил министр

В прошлом году в Крым прибыло 116 молодых специалистов. Но многие из них, по словам Голенко, идут работать в частные клиники либо вообще уходят из здравоохранения, «не выдержав тяжести ответственности за жизнь и здоровье пациентов».

Глава Минздрава сообщил, что в 2018 году по программе «Земский доктор» планируется привлечь 55 специалистов для работы в сельских регионах Крыма. Также в следующем году планируется запустить программу «Земский фельдшер».

По ней планируется привлекать фельдшеров на работу в сельской местности с единовременной выплатой 500 тысяч рублей.

Напомним, керчане не могут сдать кровь – в больнице нет пробирок. Также в больнице не работает ни один лифт, операционных больных на носилках на 5 этаж поднимают солдаты.