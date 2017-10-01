Днем 29 октября 35-летний водитель автомобиля «Дэу Сенс» столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», под управлением гр-на 1977 г.р. об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Авария произошла, когда водитель «Дэу Сенс» двигался со стороны Керчи в направлении Феодосии, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего попутного автомобиля, совершил резкое торможение, в результате чего допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.

При ДТП пострадали:

1.Пассажир автомобиля Дэу Сенс, 1992 г.р. Диагноз: перелом левой ноги.

2.Пассажир автомобиля Дэу Сенс, 1979 г.р. Диагноз: перелом ребер слева.

3.Пассажир автомобиля Дэу Сенс, 1977 г.р. Диагноз: ушиб правой ноги.