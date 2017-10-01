Некоторые пробы качества топлива на крымских АЗС показали превышение допустимого содержания серы в 900 раз. Об этом Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ

«За период с середины сентября пробы отбирались два раза – всего 80 проб на 50 АЗС у 22 трейдеров. Речь не только о пяти крупных трейдерах, но и о мелких, имеющих одну-две заправки. Около 40% проб показали несоответствие ГОСТу. В первую очередь это несоответствие октанового числа и увеличение массовой доли серы – причем у частных предпринимателей, которые страдают этим больше всего, превышение порой достигало аж 900 раз по сравнению с ГОСТом», – сообщил министр.

По словам министра, на компании, допустившие такие нарушения, будут наложены штрафы, которые могут привести к их банкротству.

«Все материалы, которые мы подготовили, направили в прокуратуру Крыма, заключили соглашение с федеральным агентством стандартизации и метрологии – направили туда материалы и в ФАС. На дополнительные проверки там, где есть несоответствие, будут выезжать представители прокуратуры с Росстандартом. Они имеют полное право накладывать штрафные санкции, в том числе и на оборот (топлива). Это уже прямое банкротство компании. Поэтому обращаюсь еще раз к нефтетрейдерам – не шутите», – заключил он.

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