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5 Новости » Общество В категориях:

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На проектирование набережной Керчи потратят почти 15 млн руб

Управление единого заказчика администрации Керчи объявило аукцион на заключение контракта реконструкции набережной (ПИР и экспертиза) на сумму 14 768 710 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - Керчь.ФМ. Согласно технической части подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию. Также, подрядчику необходимо выполнить согласно действующих норм обследование технического состояния: - подпорных стенок; - плиточного мощения ; - берегоукрепительных сооружений Общая площадь участка 12,6 га. В состав проекта входит: Межбунное пространство для организации пляжной территории. Строительство или реконструкция подпорных стенок с увязкой их с железобетонным мощением набережной (необходимость определить проектом и согласовать с заказчиком) Организация мест отдыха с озеленением Организация территории для размещения аттракционов Организация отдыха и общественного питания Наружное освещение и радиофикация Полный комплекс благоустройства и озеленения территории Стоянка автотранспорта в том числе для автомобилей маломобильных групп населения Организация зоны массовых мероприятий Велодорожки. Подрядчик должен выполнить работы с момента подписания контракта и до 30 апреля 2018 года. Напомним, на набережной в Керчи провалился кусок дороги

Служба новостей Керчь.ФМ

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