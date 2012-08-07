Управление единого заказчика администрации Керчи объявило аукцион на заключение контракта реконструкции набережной (ПИР и экспертиза) на сумму 14 768 710 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - Керчь.ФМ.
Согласно технической части подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию.
Также, подрядчику необходимо выполнить согласно действующих норм обследование технического состояния:
- подпорных стенок;
- плиточного мощения ;
- берегоукрепительных сооружений
Общая площадь участка 12,6 га.
В состав проекта входит:
- Межбунное пространство для организации пляжной территории.
- Строительство или реконструкция подпорных стенок с увязкой их с железобетонным мощением набережной (необходимость определить проектом и согласовать с заказчиком)
- Организация мест отдыха с озеленением
- Организация территории для размещения аттракционов
- Организация отдыха и общественного питания
- Наружное освещение и радиофикация
- Полный комплекс благоустройства и озеленения территории
- Стоянка автотранспорта в том числе для автомобилей маломобильных групп населения
- Организация зоны массовых мероприятий
- Велодорожки.
Подрядчик должен выполнить работы с момента подписания контракта и до 30 апреля 2018 года.
Напомним, на набережной в Керчи провалился кусок дороги
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