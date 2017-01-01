Власти Республики Крым подали в министерство экономического развития РФ заявку на выделение из федерального бюджета по одному миллиарду рублей в год на газификацию полуострова. Об этом журналистам РИА Крым сообщил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ

«Мы подали заявку на миллиард рублей каждый год, уже согласовали ее с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым. Если заявку утвердят, газификация пойдет еще более быстрыми темпами», – рассказал Белик.

По словам министра, сегодня средства на газификацию полуострова поступают из нескольких источников.

«Предусмотрены средства республиканского бюджета в районе 700-800 миллионов рублей. Также это целевая надбавка "Крымгазсетей" – 260-300 миллионов рублей, и инвестиционная программа ГУП "Черноморнефтегаз" – от 500 миллионов до одного миллиарда», – уточнил он.

Белик напомнил, что для доведения уровня газификации Крыма до 98% необходимо 40,5 млрд рублей в ценах 2015 года.

«Будем искать дополнительные источники, чтобы в течение пяти лет газифицировать 98% населения Крыма», – заверил глава Минтопэнерго РК.

Напомним, Крым обещают полностью газифицировать к 2022 году