

309

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Зампрокурора Крыма и уполномоченный по защите прав предпринимателей проведут прием в Керчи

В Керчь 8 ноября запланирован приезд уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой и заместителя прокурора Республики Крым Сергея Черневича. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ В ходе него запланирован приём субъектов предпринимательской деятельности - 13:00 - 14:30. Также заседание «круглого стола» на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Керчи» с участием представителей правоохранительных органов, контрольно-надзорных служб, общественных организаций, предпринимательского сообщества, СМИ - 15:00 - 16:30. Мероприятия состоятся по адресу: Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, 17. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (03652) 600-839, + 7 (978) 0000-819, контактное лицо - Талько Алевтина Витальевна. Регистрация на заседание «круглого стола» по электронной почте: [email protected]

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.