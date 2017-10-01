В Керчь 8 ноября запланирован приезд уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой и заместителя прокурора Республики Крым Сергея Черневича.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
В ходе него запланирован приём субъектов предпринимательской деятельности - 13:00 - 14:30. Также заседание «круглого стола» на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Керчи» с участием представителей правоохранительных органов, контрольно-надзорных служб, общественных организаций, предпринимательского сообщества, СМИ - 15:00 - 16:30.
Мероприятия состоятся по адресу: Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, 17.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (03652) 600-839, + 7 (978) 0000-819, контактное лицо - Талько Алевтина Витальевна.
Регистрация на заседание «круглого стола» по электронной почте: [email protected]