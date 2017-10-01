В полицию Керчи поступило уведомление от участкового уполномоченного полиции о склонении его к совершению коррупционного преступления. Он сообщил, что гражданин, стремясь повлиять на разрешение дела по административному правонарушению, предложил участковому денежные средства в размере 10 тыс. рублей. При этом он требовал не направлять в суд материалы в отношении его сына, которого привлекали к ответственности за мелкое хулиганство.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

По факту дачи взятки в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Керченский городской суд Республики Крым признал злоумышленника виновным. Ему назначили крупный штраф.

«При этом материалы административного производства в отношении сына указанного мужчины были направлены в установленном законом порядке для рассмотрения в суде», - пишет пресс-служба.

В соответствии со ст.9 Федерального закона «О противодействии коррупции», сотрудник органов внутренних дел обязан уведомлять руководство обо всех случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Именно поэтому практика показала: попытка предложить полицейским незаконное вознаграждение всегда приводит к печальным последствиям для взяткодателя.

Для тех, кто попытается дать взятку должностному лицу, Уголовный кодекс России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с крупными штрафами.

Как отмечают в МВД по Республике Крым, противодействие и предупреждение коррупции на сегодня является одной из основных задач органов внутренних дел. Именно поэтому в ведомстве систематически проводятся профилактические мероприятия с личным составом. Основные задачи таких мероприятий - укрепление служебной дисциплины и законности, профессионально-нравственного воспитания действующих полицейских.