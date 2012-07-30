В Керчи управление жилищно-коммунального хозяйства заключило муниципальный контракт с подрядчиком ООО СК «СТРОЙСЕРВИС» на реконструкцию парка «Молодежный» в Аршинцево.

Данные работы проходят в рамках реализации подпрограммы городского округа Керчь республики Крым «Формирование современной городской среды на 2017 год».

Об этом Керчь.ФМ сообщили в ответе на информационный запрос Керчь.ФМ

В рамках контракта предусмотрен следующий перечень работ:

- устройство покрытий из брусчатки (разборка тротуаров и устройство покрытий из брусчатки, разборка бортового камня, установка цветного бордюра и поребрика) общей площадью 2851.1, кв. м.;

- установка 35 скамеек и 35 урн, демонтаж существующих скамеек и урн;

- обеспечение освещения территории общего пользования (демонтаж и установка фонарных столбов, прокладка кабеля).

«На данный момент подготавливается дополнительное соглашение по продлению сроков проведения работ в рамках муниципального контракта», -написали в ответе.

В редакцию Керчь.ФМ неоднократно поступали жалобы на уничтожение деревьев в парке, а также на то, что рабочие запрещают людям находиться в парке.

На данные вопросы в УЖКХ Керчи ответили, что подрядные организации проводят работы по спилу необходимого количества деревьев с последующей утилизацией. А нахождение людей в парке во время проведения строительных работ допускается, при строжайшем соблюдении правил техники безопасности.

Демонтированную тротуарную плитку вывозят на места ответственного хранения. Кроме того, в дальнейшем, при необходимости ее хотят использовать при проведении ремонтных работ.

Напомним, реконструкцию парка в Аршинцево должны завершить 1 декабря