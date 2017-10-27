В Ростове-на-Дону 28 и 29 октября прошёл IV открытый кубок Южного Федерального Округа по плаванию в категории «Мастерс». В нем приняли участие керчане, - передает Керчь.ФМ.

Ветеранское первенство проводил таганрогский клуб «Бригантина». В турнире приняло участие более 100 спортсменов из городов России представляющих 10 спортивных клубов.

Керчь представляли два спортсмена руководитель физического воспитания ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» – Сергей Биховец (возрастная группа 50-54 года) и Екатерина Пустомитенко военнослужащая в/части 98546 (возрастная группа 25-29 лет.).

Керчане успешно выступили на соревнованиях, Сергей Биховец завоевал 5 золотых и 1 серебряную медаль Кубка ЮФО. Екатерина Пустомитенко 2 золотые и 1 серебряную медаль .