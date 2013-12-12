Все три пункта пропуска на российско-украинской границе в Северном Крыму восстановили работу в штатном режиме. Об этом сегодня Крыминформу сообщили в пресс-службе крымского Погрануправления ФСБ России, - передает Керчь.ФМ

«Все пункты пропуска работают в штатном режиме. Движение через границу восстановлено», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, люди стояли на морозе в степи без туалета, возможности отдохнуть и укрыться с 12 часов ночи.