В ближайшее время в медицинских учреждениях Крыма планируется внедрение нового регламента «Прием к врачу», который призван заменить действующую ныне систему выдачи талонов на прием к врачам. Об этом РИА Крым рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, - передает Керчь.ФМ.
По словам министра, основной проблемой на данный момент является обеспечение доступности услуг врачей узких специализаций (окулисты, отоларингологи, кардиологи, невропатологи, эндокринологи и т.д.) и процедур обследования (УЗИ, рентген, томография).
Кроме того, отметил Голенко, из бюджета выделили 29 млн рублей на обеспечение регистратур в поликлиниках комфортными местами для ожидания приема, телевизорами, кулерами с водой и кондиционерами. Параллельно с этим, по словам министра, идет работа по обеспечению максимальной доступности записи к врачу посредством телефонной и интернет-связи, инфоматов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу.