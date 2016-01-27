В Керченской центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского 2 ноября в 17 часов в очередной раз пройдет акция «Ночь искусств». Девиз акции – «Искусство объединяет». Она посвящена 100-летию революции 1917 года.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«С главными событиями и историческими личностями этого периода участников мероприятия познакомит презентация выставки – инсталляции «Революция - взгляд через столетие" и виртуальной выставки «Революция и Россия.100 лет»», - пишет ведомство.

В программу акции войдут мероприятия различных жанров.

Гостям будет предложена литературно – музыкальная композиция «Слушайте музыку революции!», арт - викторина «Кистью художника, пером писателя», кинопоказ «Образы революции».

«Всех, кто любит петь, приглашаем на караоке «Смело, товарищи в ногу». «Философская трибуна» ждет историков и краеведов, работников культуры и искусства, литераторов и общественных деятелей, всех, кто хочет принять участие в интересной дискуссии», - пишет пресс-служба.