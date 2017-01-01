В налоговой Керчи 10 и 11 ноября пройдут Дни открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба налоговой, - передает Керчь.ФМ

Так, 10 ноября мероприятия пройдут с 09.00 до 18.00. А 11 ноября с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов в Республике Крым.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Также все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.