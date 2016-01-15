В Керчи 31 октября рабочая группа провела очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города – по ул. Сморжевского, ул. Войкова, ул. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведенных мероприятий специалисты администрации Керчи составили 2 протокола об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах. Также сотрудники налоговой составили 1 протокол.

Напомним, недавно в Керчи у стихийщиков изъяли 20 кг хамсы