В Героевском 1 ноября прошло торжественное перезахоронение останков советских воинов, павших в ВОВ, в рамках 74-й годовщины Керченско-Эльтегентской десантной операции, - передает Керчь.ФМ. Перезахоронили 3 человека.
Почтить память погибших собрались представители администрации города, ветераны войны и труда, представители городского совета, общественные организации, священнослужители, молодежь и студенты.
Перед перезахоронением прошла панихида. Позже, все присутствующие возложили цветы к могиле.
Также, для всех керчан организовали полевую кухню.