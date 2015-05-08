В Керчи, 1 ноября, около 17.45 пошел град размером с горошины. Как передает Керчь.ФМ, град продлился всего несколько минут.
Напомним, первый снег в Крыму выпал вчера. В Крыму в ближайшие часы обещают сильный снег
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В Керчи, 1 ноября, около 17.45 пошел град размером с горошины. Как передает Керчь.ФМ, град продлился всего несколько минут.
Напомним, первый снег в Крыму выпал вчера. В Крыму в ближайшие часы обещают сильный снег
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