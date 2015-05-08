Международный аэропорт Симферополь и Керченская паромная переправа усилили меры безопасности. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службах аэропорта и оператора переправы – ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

«Служба безопасности аэропорта перешла на усиленный режим несения службы, в аэропорту введены дополнительные меры обеспечения безопасности», – сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

На переправе же проведен инструктаж для сотрудников.

«У нас проведен инструктаж для усиления бдительности сотрудников. Письменного распоряжении об усилении мер безопасности не было. Переправа работает в штатном режиме, все в порядке», – рассказали в пресс-службе «Морской дирекции».

Напомним, пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыли ночью из-за технических неполадок. Люди стояли на морозе в степи без туалета, возможности отдохнуть и укрыться с 12 часов ночи. В 11.20 погранслужба сообщила о возобновлении работы российско-украинской границы в Крыму