В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как автомобиль Volkswagen ехал по улице Володи Дубинина «против шерсти» по одностороннему движению. Этим самым водитель грубо нарушил ПДД.
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В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как автомобиль Volkswagen ехал по улице Володи Дубинина «против шерсти» по одностороннему движению. Этим самым водитель грубо нарушил ПДД.
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