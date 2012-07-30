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5 Новости » Общество В категориях:

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В центре Керчи иномарка поехала «против шерсти» по одностороннему движению

В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как автомобиль Volkswagen ехал по улице Володи Дубинина «против шерсти» по одностороннему движению. Этим самым водитель грубо нарушил ПДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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