В Керчи состоялось заседание административной комиссии, в ходе которой рассмотрели 20 административных дел. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, 18 протоколов об административных правонарушениях составили должностные лица управления муниципального контроля и 2 протокола должностные лица управления экономического развития.

Протоколы составлены по статьям Закона Республики Крым от «Об административных правонарушениях в Республике Крым», в основном за реализацию товаров и оказание услуг в неустановленных местах.

В отношении индивидуальных предпринимателей составили 2 протокола об административном правонарушении, в отношении физических лиц - 18.

Всего за неделю комиссия вынесла постановления штрафов на общую сумму 391000 рублей, 1 – предупреждение. Производство по одному делу прекращено в виду отсутствия состава правонарушения в соответствии с п.2 ч.1 ст.24.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.