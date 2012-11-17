В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал фотографии и сообщил, что вандалы разломали детскую площадку возле склепа Деметры по ул. Бувина. Так, молодые люди сломали детские качели пополам. При этом, часть сломанной качели они повесили на дереве.
«После вечерних хмельных гуляний местной молодежи на парапете, возле склепа Деметры (ул. Бувина), детская площадка приходит в негодность», - написал керчанин.
Напомним, недавно в Керчи вандалы разломали инсталляцию «Я люблю Керчь». А перед этим камера сняла подростков, которые сломали ограждение на «Аленке»
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