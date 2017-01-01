В Ленинском районе прошел творческий конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В конкурсе приняли участие дети сотрудников ОВД в возрасте от 6 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Дочь заместителя начальника СО подполковника юстиции Оксаны Понагушиной- 10- летняя Лариса и дочь начальника ПДН Оксаны Гаврилюк-13-летняя Яна нарисовали своих мам на рабочем месте.

Лучшей работой по итогам конкурса был признан рисунок Анастасии и Андрея, детей старшего оперативного уполномоченного ОМВД России по Ленинскому району майора полиции Сергея Мудрецкого.

«Ребята изобразили свою семью в полном составе в уютной комнате, с папой, которого они очень редко видят дома, и назвали свой рисунок «Мир о котором мы мечтаем». Очень трогательная работа-победитель направлена в МВД по Республике Крым для участия в следующем этапе конкурса», - пишет ведомство.

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому району Андрей Бабич поблагодарил всех участников конкурса, пожелал ребятам творческих успехов, развивать свои таланты и в дальнейшем участвовать в конкурсах, а так же вручил всем почетные грамоты и памятные полезные для творчества подарки.