В Ленинском районе прошел творческий конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В конкурсе приняли участие дети сотрудников ОВД в возрасте от 6 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ
Дочь заместителя начальника СО подполковника юстиции Оксаны Понагушиной- 10- летняя Лариса и дочь начальника ПДН Оксаны Гаврилюк-13-летняя Яна нарисовали своих мам на рабочем месте.
Лучшей работой по итогам конкурса был признан рисунок Анастасии и Андрея, детей старшего оперативного уполномоченного ОМВД России по Ленинскому району майора полиции Сергея Мудрецкого.
Председатель Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому району Андрей Бабич поблагодарил всех участников конкурса, пожелал ребятам творческих успехов, развивать свои таланты и в дальнейшем участвовать в конкурсах, а так же вручил всем почетные грамоты и памятные полезные для творчества подарки.