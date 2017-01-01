В Керчи на дороге в районе Верхнего Солнечного ямы продолжают увеличиваться в размерах. Ямы увеличились не только в длину, но и в глубину. Керчане, чтобы не попасть в них пытаются объехать их по встречке, - передает Керчь.ФМ Керчь.ФМ.

«Езжу каждый день по этой дороге и уже надоело это безобразие. Власти города уже хоть бы земелькой своей подсыпали эти ямы. Ну просто ужас. Приходится по встречке объезжать, а когда машина на встречке едет нужно по этим ямам ехать. Без слез не взглянуть на ямы. Такие ямы подвергают опасности керчан», - прислал свою жалобу керчанин

Напомним, эти ямы появились на дороге в конце августа. Именно на этом участке не справился с управлением грузовик и упал с обрыва. Водитель получил травму позвоночника. Ямы становились еще больше. После публикации на сайте Керчь.ФМ, ямы засыпали землей.