В Крыму с 29 октября в связи с резким изменением погодных условий все силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС по Республике Крым находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, согласно прогнозу, 2 ноября, в горах Крыма сохранится гололедица.

В связи с этим, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в условиях пониженной температуры воздуха в зимний период необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения.

«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «101»», -пишет пресс-служба

Напомним, вчера в Керчи пошел град. В Крыму в ближайшие часы обещают сильный снег.