Ежегодно в школе 23 проходит выставка домашних животных. Сегодня с утра в холле ученики знакомили со своими домашними любимцами, - передает Керчь.ФМ.

«Домашние животные дисциплинируют детей и учат быть ответственными за братьев наших меньших. Их нужно вовремя покормить, почистить их жилище – хочешь не хочешь, а нужно найти время и позаботиться о них. Взамен ребенок получает море любви от своего питомца», - рассказала мама третьеклассницы, которая принесла в школу своего хомяка.